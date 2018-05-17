Может стать магнитом для России: в США назвали два сценария будущего Украины

Киев, 17 мая. Если Украина пойдет по пути демократии, то ей якобы удастся изменить судьбу Российской Федерации, а иначе — только укрепить ее влияние на постсоветском пространстве. Таким мнением поделился американский журналист Дэвид Сэттер (David Satter).

Американский корреспондент считает, что Украина сможет стать магнитом для России, если проведет ряд реформ в стране. Он подчеркнул, что для этого киевским властям необходимо побороть коррупцию и сделать страну процветающей.

«Но если Украина не сможет победить коррупцию, если там будут нестабильность и беззаконие — это дискредитирует все, что было сделано в 2014 году, и поможет России укрепить власть и ее силу на постсоветском пространстве», — предрек плачевный сценарий для Украины журналист из США.

Сэттер выразил надежду на то, что Украине удастся избежать второго сценария, однако отметил, что это будет непросто, пишут украинские СМИ.