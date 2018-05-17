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Может стать магнитом для России: в США назвали два сценария будущего Украины
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    Может стать магнитом для России: в США назвали два сценария будущего Украины

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    Может стать магнитом для России: в США назвали два сценария будущего Украины

    Киев, 17 мая. Если Украина пойдет по пути демократии, то ей якобы удастся изменить судьбу Российской Федерации, а иначе — только укрепить ее влияние на постсоветском пространстве. Таким мнением поделился американский журналист Дэвид Сэттер (David Satter).

    Американский корреспондент считает, что Украина сможет стать магнитом для России, если проведет ряд реформ в стране. Он подчеркнул, что для этого киевским властям необходимо побороть коррупцию и сделать страну процветающей.

    «Но если Украина не сможет победить коррупцию, если там будут нестабильность и беззаконие — это дискредитирует все, что было сделано в 2014 году, и поможет России укрепить власть и ее силу на постсоветском пространстве», — предрек плачевный сценарий для Украины журналист из США.

    Сэттер выразил надежду на то, что Украине удастся избежать второго сценария, однако отметил, что это будет непросто, пишут украинские СМИ.

    «Не были расследованы события 2014 года, когда снайперы убивали людей в Киеве — мы не знаем, кто стрелял и что случилось в действительности. Есть множество других вопросов, на которые мы не имеем ответов», — резюмировал эксперт.

    Автор: Дана Балан
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