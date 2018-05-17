Символ чистоты: Порошенко прорекламировал вышиванку семейным фото

Киев, 17 мая. Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей страны с Днем вышиванки.

Как говорится в сообщении на странице президента в социальной сети Facebook, единство поколений и единство всего народа символизировало то, что «в украинских семьях мастерство вышивания рубашек передавалась от матери к дочери».

Порошенко даже разместил на своей семейные фотографии, где все члены его семьи стоят в вышиванках от украинских брендов.

По словам главы Украины, в его семье чтят традиции, связанные с национальным нарядом, передавая их детям.

«Пусть и в дальнейшем вышитая рубашка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине», — отметил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко передумал лишать украинского гражданства голосовавших за президента Российской Федерации в Крыму.