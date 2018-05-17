Киев, 17 мая. После открытия Крымского моста через Керченский пролив киевский блогер Михаил Волгин решил рассказать о «чуде инженерной и технической мысли» современной Украины и снял разваливающийся Шулявский мост.

Поздравив россиян с открытием Крымского моста, блогер иронично отметил, что строительство переправы было бы невозможно без украинских патриотов, которые обрывали электроснабжение Крыма, устраивали транспортные блокады и обложили республику блокпостами. Как отметил Волгин, они сделали все, чтобы «Россия построила Крымский мост, наладила водоснабжение и электроснабжение».

«У нас на Украине тоже все хорошо, надо сказать спасибо нашему президенту Порошенко. Благодаря Порошенко и Гройсману (премьер-министр Украины – прим. ФАН) все предприятия на Украине перестали работать», — рассказал Волгин, снимая полуразрушенный корпус советского завода «Большевик».

Блогер также отметил, что на Украине тоже строятся мосты. Один из них, Шулявский, он показал в ролике. По словам Волгина, строительство моста затянулось на 10 лет, а чтобы он не рухнул, украинские инженеры по всей длине переправы установили металлические конструкции.

«Крымский мост отдыхает. Этот мост (Шулявский — прим. ФАН) — это чудо инженерной и технической мысли современной Украины после «майдана». Этот мост строится не четыре года, а больше 10 лет, поэтому такой «красивый», — прокомментировал блогер.

Он отметил, что у Шулявского моста, как у Крымского, есть опоры, только они разваливаются, но самое главное, по словам Волгина, что перила киевского моста патриотично окрашены в цвета украинского флага.

«Украина обогнала Россию по инженерной мысли, по проектам, по мостам», — иронично заключил блогер.

В конце он пожелал россиянам, чтобы в РФ такие мосты не строились, а Крымский отслужил по меньшей мере тот срок, на который рассчитан.

Напомним, торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив состоялась 15 мая. Накануне по переправе проехали первые автомобили. За 12 часов работы Крымский мост побил суточный рекорд Керченской паромной переправы.