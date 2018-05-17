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Более 20 тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту за первые сутки его работы
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    Более 20 тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту за первые сутки его работы

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    Более 20 тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту за первые сутки его работы

    Севастополь, 17 мая. Поток автомобильного транспорта по Крымскому мосту за одни сутки превысил 20 тысяч единиц. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

    «В направлении Керчи с 05.30 16 мая до 05.30 17 мая проехало около 10 700 транспортных средств и около 10 000 проехали в сторону Тамани», — следует из сообщения пресс-службы.

    Основная интенсивность движения зафиксирована утром и вечером — занятость шоссе достигала 25-30 %. После 00.00 транспортный поток начал уменьшаться, а ночью по Крымскому мосту проходило порядка 200 машин в час.

    Напомним, президент Российской Федерции Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть Крымского моста, лично проехав за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи за 16 минут.

    Более 20 тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту за первые сутки его работы

    Крымский мост, соединяющий российский полуостров и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.

    Автор: Дана Балан
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