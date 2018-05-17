«Он на Западе даже рта раскрыть не может»: экс-депутат Рады обвинил Порошенко в неспособности защитить страну

Киев, 17 мая. Бывший депутат Рады Андрей Сенченко, в 2014 году временно исполнял обязанности заместителя главы администрации президента Украины, обвинил действующего лидера страны Петра Порошенко в неспособности отстаивать интересы государства. Он на Западе даже рта раскрыть не может, — заявил представитель партии «Батькивщина».

По его словам, причин этому несколько. Во-первых, Порошенко давно потерял авторитет в Европе: его ни во что не ставит ни собственный народ, ни западные партнеры, поэтому все, что ему остается — это «лебезить перед тамошними бюрократами», считает он.

При этом Сенченко с возмущением напомнил, что Украина «выполнила свои обязательства пред всем цивилизованным миром», поэтому вправе требовать, что бы к ней прислушивались.

«Проблема – в том, что наши зарубежные партнеры хорошо знают, что эта власть не пользуется авторитетом у народа», — подчеркнул политик в эфире местного телеканала.

Второй проблемой он считает то, что на Западе прекрасно понимают, насколько коррумпированы нынешние киевские власти. Именно поэтому, продолжил Сенченко, «проворовавшийся» Порошенко на Западе не может даже рта открыть не может.

«И вот это – большая проблема. Некому жестко, твердо отстаивать интересы нашей страны», – заключил он.