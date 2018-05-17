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Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 17 мая. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, наблюдатели из Турции сообщили о пяти нарушениях. Соответствующие данные приводятся информационном бюллетене министерства обороны РФ.

    Как стало известно, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, было зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 2, Алеппо – 4. В свою очередь, турецкая сторона сообщила о пяти случаях стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Алеппо – 1 и Идлиб – 3.

    Напомним, ранее сообщалось, что батальон военной полиции из Ингушетии отправился в очередную командировку в Сирию

    Автор: Тимур Румянцев
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