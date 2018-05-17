Эксперт отреагировал на заявление Украины о желании отобрать Крымский мост

Мост, который соединяет Крым с материковой частью, будет крайне «полезным» для Украины после того, как Киев вернет полуостров себе, заявил 17 мая депутат Верховной рады Антон Геращенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«То, что русские построили Керченский (Крымский — прим. ФАН) мост, — это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране», — сказал депутат.

Добиться возвращения полуострова в Киеве собираются путем применения экономических санкций в отношении России и дипломатическими инструментами.

«В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас и Лотарингию. Они много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой войны им пришлось вернуть Эльзас и Лотарингию, и все, что построили немцы, осталось французам. Здесь будет то же самое. Да, это будет долгий путь экономических санкций, дипломатии. Но Керченский (Крымский — прим. ФАН) мост в целом для Украины полезен», — констатировал Геращенко.

«Великая фантазерка Украина»

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН оценил стремление Украины видеть пользу от Крымского моста весьма позитивно. По его словам, до этого те же официальные лица уверяли всех, что мост представляет собой компьютерную графику с трещинами на опорах.

«Если послушать Геращенко, там нет ничего нового — открытое желание присвоить себе чужое. Пусть попробуют, конечно. Вообще, можно попробовать серьезно оценить весь этот забавный процесс кусания локтей властями Украины по проектам интеграции Крыма и России. Украина строит свою линию нападения на Крым из расчета, что России не станет как государства. Что она распадется, ее победит санкциями Запад. Ведь только при этих условиях Крым может оказаться во владычестве великой фантазерки Украины. Но если в 2014 и в 2015 годах при возгонке процесса санкций им и впрямь казалось, что быстрый украинский танк пробежится от Ростова до Владивостока, то сейчас иллюзий все меньше», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, Россия демонстрирует полное пренебрежение к усилиям Запада ее хоть как-то ослабить. Санкции и рестрикции приносят только пользу: с одной стороны, российская промышленность выходит из бессмысленных глобалистских обязательств, с другой — средства на крупные инфраструктурные прорывы и военную экономику не уменьшаются.

«Ставка Запада на низкую цену на нефть не сработала, себе дороже испытывать Россию на прочность, и вот нефть опять растет, а это укрепляет российский бюджет. В общем, все заявления Украины сегодня отсылают ее чаяния на очень удаленное будущее, где, конечно, не будет никакого режима Порошенко, не будет в украинской власти всех этих шутов гороховых с их одновременно смешной и криминальной политикой», — заключил Игорь Рябов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», министр иностранных дел Канады Христя Фриланд осудила строительство Крымского моста, а также запуск обильного движения через Керченский пролив.