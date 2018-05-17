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Киркоров обматерил в прямом эфире «шуршащих» людей, прервав интервью о «Евровидении»
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    Киркоров обматерил в прямом эфире «шуршащих» людей, прервав интервью о «Евровидении»

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    Киркоров обматерил в прямом эфире «шуршащих» людей, прервав интервью о «Евровидении»

    Москва, 17 мая. Отечественный поп-исполнитель Филипп Киркоров прервал интервью шведскому телевизионному каналу, в ходе которого рассказывал о любви к песенному конкурсу «Евровидение», и нецензурно обругал стоящих рядом людей.

    Во время интервью музыканта отвлекали какие-то голоса, после чего он прервал интервью и отправился искать источник шума, пишут «Дни.ру».

    «Извините, пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать здесь?» — возмутился король эстрады, а затем обматерил находившихся рядом людей, передает «Ридус».

    Сообщается, что интервью проходило в португальской столице.

    Как сообщал «ФедералПресс», ранее Киркоров отреагировал на петицию о лишении его звания народного артиста из-за скандального клипа «Цвет настроения синий».

    Автор: Дана Балан
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