Сенатор ответил Канаде, осудившей открытие Крымского моста: Воля крымчан — закон

Внешнеполитическое ведомство Канады осудило строительство и частичное открытие Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

По мнению главы МИД Канады Христи Фриланд, строительство моста является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мост способствует упрочению незаконного владения Россией полуостровом и насильственному отторжению его от остальной Украины», — подчеркнула она.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Москва не должна реагировать на заявления стран западного мира, но просто продолжать обустраивать жизнь россиян на полуострове.

«Нам не нужно реагировать на заявления Канады. Открытие моста — свершившийся факт, и возвращение Крыма в состав России было проведено согласно всем международным процедурам. А воля крымчан — закон. Поэтому сегодня Россия обустраивает свою территорию так, как считает нужным, и кто бы что ни говорил — построенный мост за следующие два-три года изменит Крым до неузнаваемости. С точки зрения выстраивания логистики и инфраструктуры, с точки зрения создания из Крыма реальной международной здравницы. Пройдет еще несколько лет — и все забудут про сегодняшние недоразумения и заявления Фриланд», — отметил сенатор.

По словам собеседника ФАН, заявление канадского внешнеполитического ведомства «отлично коррелируется с развивающейся на Западе русофобской политикой, ноги которой растут из Вашингтона».

«Это же обычная русофобская тенденция, которая распространяется на волне санкций США. Трамп (президент США Дональд Трамп. — Прим. ФАН) поставил Помпео (госсекретарь США Майкл Помпео) задачу подготовить новые рычаги давления из-за якобы существующих нарушений по ограничению стратегических вооружений средней и малой дальности. Коллективный Запад ищет повод для развития русофобии, они и дальше будут это дело продолжать. Но они должны понять, что Крым российским был, есть и останется. Обустраивать мы его будем очень серьезно — полуостров станет основным местом отдыха народов России и других стран. А слова Христи Фриланд через несколько лет никто и не вспомнит», — продолжает Клинцевич.

Крымский мост, по словам члена Совета Федерации, — самый амбициозный проект, который воплощает в жизнь современная Россия. Сенатор уверен, что мост простоит не одно столетие, а все воинственные заявления Киева, Оттавы или Вашингтона — это лишь сиюминутные тенденции.

«Нам нужно смотреть не на заявления Запада, а на нужды наших граждан в Крыму. Вон посмотрите, как люди радовались в день открытия моста. Им теперь не нужно стоять по 15 часов в очереди на паром. А представьте, как они (крымчане) заживут, когда на полуостров пойдут грузы, огромный поток туристов и т. д. Вот что главное для России — ее люди», — заключил сенатор.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В настоящее время въезд на мост разрешен только легковым автомобилям и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.