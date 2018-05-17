Повышение пенсионного возраста в России станет главной темой заседания нового кабмина

Москва, 17 мая. Главной темой встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с членами правительства в четверг станет повышение пенсионного возраста для россиян уже с 2019 года. Не исключено, что по итогам совещания Минтруду нужно будет заняться подготовкой соответствующего законопроекта.

По данным источника газеты «Коммерсантъ», в основу законопроекта лягут предложения Центра стратегических разработок, глава которого Алексей Кудрин ранее заявлял, что мужчины должны уходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60.

Действующие сейчас планки в 60 и 55 лет, соответственно, были установлены еще в 1940-е годы, а тогда средняя продолжительность жизни в стране была существенно ниже, чем сейчас На это указывал Медведев, поясняя необходимость их повышения.

Отметим, что пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова накануне заявила, что традиционное по четвергам заседание кабмина не состоится. Она напомнила, что сейчас процесс формирования его нового состава вышел на финишную прямую: «в следующий раз правительство соберется уже в новом составе».