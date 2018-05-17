Главред РИА Новости Украина назвал обвинение в свой адрес дискредитирующим

Херсон, 17 мая. Главный редактор информационного агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, задержанный в прошедший вторник в украинской столице, считает обвинение в свой адрес в государственной измене безосновательным. Об этом в четверг заявил адвокат корреспондента Андрей Доманский.

«Что касается обвинения, скажу словами Кирилла: он его считает безосновательным и направленным на дискредитацию его как журналиста», — решительно подчеркнул юрист.

Как рассказал Доманский, у защиты имеются факты, чтобы доказать несостоятельность подозрения, «но всему свое время». Юрист отметил, что подозрения не являются обвинением.

Доманский также отказался комментировать состояние здоровья журналиста по этическим соображениям, но обратил внимание на то, что защита сделает все возможное для того, чтобы Вышинский получил нужные ему медикаменты, передает ТАСС.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела обыски в офисе агентства РИА новости Украина в Киеве. В тот же день у подъезда своего дома был задержан главный редактор издания Вышинский. Одновременно украинское ведомство выступило с заявлением о том, что сотрудники СБУ якобы раскрыли деятельность «сети медиаструктур, подконтрольных Кремлю».

В прошедшую среду Вышинский был этапирован в Херсон.