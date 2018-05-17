Меню
Общество
Российским молодым учителям и врачам предложили давать льготную ипотеку в селах
Украина
«Россия слишком сильна»: Волкер заявил, что Украина не вернет Донбасс
Следующая новость
Загрузка...

    Российским молодым учителям и врачам предложили давать льготную ипотеку в селах

    72

    Российским молодым учителям и врачам предложили давать льготную ипотеку в селах

    Москва, 17 мая. Российским молодым учителям и врачам, покупающим недвижимость в селах и населенных пунктах с численностью населения до 10 тысяч человек, предложили давать льготную ипотеку.

    С такой инициативой выступил Молодежный парламент при Госдуме. По словам председателя парламента Марии Воропаевой, ставку по ипотеке для молодых учителей и врачей в этом случае нужно установить на уровне 6% годовых.

    Как уточнила Воропаева, льготная ипотека позволит привлечь медиков и педагогов с опытом работы в населенные пункты, где таких специалистов не хватает, также данная мера поможет молодым профессионалам работать по специальности и избежать проблем с жилищным вопросом.

    «Это нужно, прежде всего, для поддержки молодых специалистов педагогического и медицинского профиля. Чтобы те молодые люди, которые заканчивает учебу по упомянутым направлениям, могли работать по специальности и понимали: государство может им помочь в решении жилищных проблем», — объяснила Воробьева RT.

    Российским молодым учителям и врачам предложили давать льготную ипотеку в селах

    Согласно инициативе, чтобы получить льготную ипотеку, молодым врачам и учителям нужно будет заключить трудовой договор в течение пяти лет после окончания вуза, отработать по профессии более года и иметь желание приобрести недвижимость в сельской местности.

    Предложение Молодежного парламента будет представлено на его совместном заседании с Палатой молодых законодателей в Госдуме 18 мая.

    Ранее, как сообщало URA.RU, министерство экономического развития РФ сообщило о росте зарплат россиян на 13,6%. Как уточняли в ведомстве, при этом в сфере образования, здравоохранения и культуры рост доходов граждан составил более 25%.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.