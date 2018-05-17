Российским молодым учителям и врачам предложили давать льготную ипотеку в селах

Москва, 17 мая. Российским молодым учителям и врачам, покупающим недвижимость в селах и населенных пунктах с численностью населения до 10 тысяч человек, предложили давать льготную ипотеку.

С такой инициативой выступил Молодежный парламент при Госдуме. По словам председателя парламента Марии Воропаевой, ставку по ипотеке для молодых учителей и врачей в этом случае нужно установить на уровне 6% годовых.

Как уточнила Воропаева, льготная ипотека позволит привлечь медиков и педагогов с опытом работы в населенные пункты, где таких специалистов не хватает, также данная мера поможет молодым профессионалам работать по специальности и избежать проблем с жилищным вопросом.

«Это нужно, прежде всего, для поддержки молодых специалистов педагогического и медицинского профиля. Чтобы те молодые люди, которые заканчивает учебу по упомянутым направлениям, могли работать по специальности и понимали: государство может им помочь в решении жилищных проблем», — объяснила Воробьева RT.

Согласно инициативе, чтобы получить льготную ипотеку, молодым врачам и учителям нужно будет заключить трудовой договор в течение пяти лет после окончания вуза, отработать по профессии более года и иметь желание приобрести недвижимость в сельской местности.

Предложение Молодежного парламента будет представлено на его совместном заседании с Палатой молодых законодателей в Госдуме 18 мая.

Ранее, как сообщало URA.RU, министерство экономического развития РФ сообщило о росте зарплат россиян на 13,6%. Как уточняли в ведомстве, при этом в сфере образования, здравоохранения и культуры рост доходов граждан составил более 25%.