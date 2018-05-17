В Совфеде оценили юмор посольства РФ, предложившего Британии помочь построить мост через Ла-Манш

Посольство России предложило Великобритании помочь со строительством моста через Ла-Манш, если Лондон вдруг захочет возвести переправу.

«Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — говорится на сайте дипмиссии.

Предложение стало следствием нападок коллективного Запада на Крымский мост, в частности, звучали обвинения, что гидротехническое сооружение «нарушает» суверенитет Украины. А СМИ США вообще опубликовали заметку, в которой автор предложил Украине нанести авиаудар по Крымскому мосту.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что РФ, построив и введя в эксплуатацию данный объект, не нарушила никаких нормативных правовых актов.

«Более того, вопрос строительства Крымского моста поднимался еще до революции, а после распада СССР Украина и Россия договаривались о реализации данного проекта, чтобы был выезд из Крыма на Кубань и обратно. Но из-за необходимости финансирования украинская сторона отказалась от совместного проекта. Мы построили его самостоятельно, оставили фарватер для судоходства, мы ничего не нарушили. Мост построен на нашей территории, поэтому никаких нарушений допущено не было», — говорит сенатор.

По словам сенатора, осуждение со стороны западных стран — это попытка сдержать Россию любой ценой, не более того.

Он также отметил, что предложение посольства РФ содержит элемент сарказма, но, учитывая сложившуюся ситуацию, это вполне логично.

«Франция и Англия проложили тоннель под Ла-Маншем, никто их не осуждал, они имеют на это полное право. Мы это только приветствовали. Так что прозвучавшие заявления — это попытка любой ценой «укусить» нашу страну. Я понимаю, что у них нет необходимости строить мост над Ла-Маншем, поскольку есть тоннель, но, если им понадобится, мы готовы помочь. Заявление посольства — это хороший, достойный ответ, с юмором», — резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, движение по Крымскому мосту открыл президент России Владимир Путин. Российский лидер проехал по инфраструктурному объекту на КамАЗе, дорога заняла 16 минут.