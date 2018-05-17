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Вассерман раскритиковал налет СБУ на редакцию РИА Новости Украина
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    Вассерман раскритиковал налет СБУ на редакцию РИА Новости Украина

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    Вассерман раскритиковал налет СБУ на редакцию РИА Новости Украина

    Санкт-Петербург, 17 мая. Действия Службы безопасности Украины по отношению к агентству РИА Новости Украины являются логичным продолжением антироссийской политики Киева. Соответствующее мнение выразил журналист Анатолий Вассерман.

    «Что касается именно налета на редакцию РИА Новости, то тут Украина просто продолжает линию превращения себя в не-Россию и анти-Россию», — раскритиковал публицист действия СБУ.

    Как отметил Вассерман, на Украине перенимаются худшие привычки Европейского союза и Запада. Из-за антиевропейских и антиамериканских взглядов российские СМИ подвергаются гонениям. На данный момент это рассматривается как повод для расследований и организации обысков, передает агентство Nation News.

    Напомним, по факту незаконного привлечения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского к уголовной ответственности на Украине было возбуждено уголовное дело

    Автор: Тимур Румянцев
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