«Русские в Латвии — не вши»: в Риге прошел пикет в защиту политзаключенных

В среду 16 мая у Рижского централа, соседствующего с тюрьмой Матиса, прошел митинг-пикет в защиту политзаключенных — 64-летнего Александра Гапоненко и 59-летнего Владимира Линдермана, отстаивающих право на образование для детей в Латвии на родном русском языке.

Одна правда и одна идея — отстоять образование на русском

«У нас одна правда и одна идея, за которую мы боремся, — сказала лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок у стен Рижского централа, повидавшего за 116 лет своего существования таких узников, как революционер Павел Дыбенко, 1-й нарком по морским делам РСФСР, латышский писатель и драматург Янис Райнис, 1-й секретарь ЦК КПЛ Альфред Рубикс. — Уверена, что тюремная почта сообщит им, что они не одни, что мы вместе.

В одной русофобской статейке позавчера говорилось, что вот, половину бузотеров удалось посадить, еще двоих (упоминалось мое имя) надо добавить, и все будет в порядке, справимся, мол, со всем этим движением протеста. На самом деле эти люди, выражающие такого рода статейками откровенный призыв к межнациональной розни, подпадающие под статью уголовного кодекса, не понимают, что нас много и мы живем и действуем по принципу: один — за всех, и все — за одного. И на место одного встанут многие, и встают многие».

По ее словам, автор этой статьи — Элита Вейдемане, один из лидеров Народного фронта Латвии (НФЛ). Жданок рассказала, что опубликовала в Facebook программные обещания Народного фронта от 1989 года (с ними НФЛ пришел во власть, добившись на выборах в Верховный совет в марте 1990 года большинства голосов и поддержку, в частности, русскоязычного населения Латвии), где сказано, что национальные меньшинства будут иметь право получать среднее образование на родном языке и будут обладать правом иметь свои школы.

«Вот это обещание Народного фронта главным редактором газеты НФЛ наглым образом было забыто (впрочем, как и многое другое: право избирать и быть избранным, равные права на профессии и другие политические и экономические свободы, — прим. ФАН). А вот Владимир Линдерман, тоже работавший в той же газете НФЛ, оказался верен обещанию, напечатанному на страницах «Атмоды» («Пробуждения», — прим. ФАН). Так вот его за это надо было упечь в тюрьму.

Народный фронт выступал и против русофобии, антисемитизма и экстремистского национализма. В данный момент мы видим в Латвии расцветающими все эти движения и человеконенавистнические убеждения. Они появляются на страницах газет, в изречениях председателя кабинета министров Латвии и почему-то не подлежат никакому преследованию и пресечению», — добавила Жданок.

Более того, отметила она, прямой призыв к применению силы в отношении русских прозвучал от человека, который является вторым лицом в иерархии нашей судебной власти. Это — парламентский секретарь министерства юстиции Янис Иесалниекс.

«Это — прямое разжигание межнациональной розни, призыв к массовым беспорядкам. Как раз та 225-я статья УК, что записана в деле против меня (Татьяна Жданок проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу против участников Вселатвийского родительского собрания от 31 марта, призывавшего власти Латвии отказаться от ликвидации остатков русского образования в республике, — прим. ФАН).

То есть виновные на свободе, правят бал пока, а тех, кто выступает за свободу, упекли за решетку. Какое это правовое государство? Какое это демократическое государство?

Но нас не сломить. Мы будем продолжать борьбу. Один — за всех, и все — за одного», — заключила она.

На допросе в Полиции безопасности Латвии Татьяна Жданок (доктор математических наук, трижды избиравшаяся в Европарламент от Латвии) назвала главным организатором возобновления работы Штаба защиты русских школ… министра образования Карлиса Шадурскиса. Именно Шадурскиса многие эксперты в республике упрекают в разжигании национальной розни и еще большем разделении двух общин — латышской и русской. Но на министра, понятно, дело не заведут.

Он представляет одну из правящих партий, рейтинги которой резко упали, что может сказаться на результатах парламентских выборов в республике уже этой осенью. Отсюда и «козырная карта» в виде перевода всех школ в стране лишь на латышский язык и борьба с активистами Русского союза Латвии.

В итоге, 21 апреля суд вынес решение заключить в Рижскую центральную тюрьму пока сроком на 2 месяца (на время следствия) 64-летнего правозащитника и профессора экономики Александра Гапоненко, а 10 мая к этой же мере приговорили и 59-летнего политика и правозащитника Владимира Линдермана. Он отбывает срок в тюрьме Матиса.

Еще несколько человек, включая Татьяну Жданок, находятся в статусе подозреваемых и свидетелей в рамках уголовного дела (о действиях, направленных против государства), возбужденного против организаторов и участников Вселатвийского родительского собрания.

«Свидетельства вырождения латышской элиты»

Кто отправится на нары из русских активистов следующим? Ведь борьба за сохранение частичного обучения в так называемых школах нацменьшинств на русском языке (а это лишь 40 % предметов!) в Латвии признается уголовным деянием, судя по заявлению премьера Мариса Кучинскиса, которое он сделал на местном телеканале LNT.

По словам главы правительства, новые акции активистов, которых он назвал пророссийскими и радикальными (опять рука Москвы чудится!), службы безопасности Латвии должны пресекать уже на корню со всей строгостью закона. Что, мол, и было сделано в случае с Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

На заявление премьера ЛР отреагировал на своей странице в Facebook депутат Европарламента и сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов, отметив, что премьеру Кучинскису не надо ни суда, ни следствия, достаточно того, что действия можно трактовать, как антигосударственные.

«Весь наш внутренний латвийский конфликт — между правящей национальной элитой и русским меньшинством страны Кучинскис старается представить, как конфликт между Латвией и Россией, — подчеркивает Митрофанов. — Это — страусиная позиция недооценивать нас, изобретать ложные мотивы нашего поведения, перекладывать ответственность на соседнюю страну, не пускать нас в государственные и ведущие латышские СМИ, и, наконец, если и это не помогает — тупо сажать нас по тюрьмам за «действия, которые можно трактовать»...

Все это свидетельство вырождения латышской элиты. Двадцать семь лет самообмана, воровства и отсутствия конкуренции даром не прошли. Вылечить их может лишь появление сильного внутреннего соперника. Мы обязаны участвовать в политике не только для спасения русского образования, но и для спасения народа Латвии от деградировавших «национальных» политиков».

А 15 мая Татьяна Жданок обратилась в Полицию безопасности с заявлением о разжигании межнациональной розни парламентским секретарем Минюста ЛР Янисом Иесалниексом, который в Twitter, а также на дискуссии 6 мая на канале «RIGA TV24», поддерживая предложения демонтировать памятник Освободителям в Риге, говорил следующее: «Латвийские русские не уважают латышей именно из-за нашей трусости. Только тогда, когда мы заговорим с ними на языке силы, они начнут нас уважать. Это важнейшая предпосылка для сплочения».

Вот с позиции силы депутаты сейма и приняли поправки в закон об образовании о переводе всех школ лишь на латышский язык обучения, а президент Латвии 2 апреля эти изменения подписал.

Более того, Янис Иесалниекс сделал запрос в латвийский МИД с просьбой предоставить документальное подтверждение тому, что «так называемый памятник Победы» рассматривается в латвийско-российском соглашении мемориальным объектом. В противном случае, по его словам, памятник следует демонтировать.

Но архитектор Илзе Микельсоне, например, не против и сохранить памятник советским воинам-освободителям, да еще на нем зарабатывать. Как?

В местной «Latvijas avīze» («Латвияс авизе» — «Латышская газета» — чтоб не сомневались) архитектор предложила для начала переименовать монумент в «памятник оккупации Латвии», сделав территорию парка вокруг него филиалом Музея оккупации.

Предприимчивая женщина советует обнести территорию стеной с воротами, похожими на тюремные (фантазия вертится, как мы видим, вокруг одного), поверх снабдить все колючей проволокой, вышками для охраны и камерами видеонаблюдения. Мол, и договор с Россией формально соблюдем, не разрушая памятник, и денежку за подход к нему будем собирать на билетиках, особенно 9 мая.

Но один из старейшин нацблока, бывший коммунист и депутат сейма Александр Кирштейнс выражается в своем Twitter о памятнике куда проще: «Это дерьмо лучше убрать!»

Да и русский язык он причисляет к языкам… международного сионизма.

Русских в Латвии можно безнаказанно называть вшами

А 43-летний политолог и депутат сейма Латвии от правящего нацблока Эдвин Шноре, возглавляющий с апреля 2014 года госкомиссию по подсчету ущерба от советской оккупации, в местной «Nacionālās apvienības avīzе» («Газете национального объединения»), объяснил соплеменникам еще в прошлом году, что русских выгнать так же сложно, как вшей из шубы, напомнив слова еще довоенного латышского деятеля. Шноре также расписал, для чего нужна латышская Латвия.

И ничего, что русские здесь жили еще с половецких времен, что Латвия лишь в этом году 18 ноября отметит свое столетие, что эти места никогда не были мононациональными?! Русские в Латвии — не вши.

Как думаете, кто-нибудь в Латвии привлечет к суду за разжигание межнациональной розни Вейдемане, Иесалниекса, Кирштейнса, Шноре?

Вопрос риторический. Ведь даже бывший президент Гунтис Улманис (племянник диктатора Карлиса Улманиса, совершившего 15 мая 1934 года переворот и узурпировавшего власть, — прим. ФАН) позволил себе говорить о том, что чувствовал сильный дискомфорт и стыд, когда слышал объявления на русском языке в ледовой арене Кёльна на чемпионате мира по хоккею-2017.

К слову, с заявлением в Полицию безопасности на Шноре, сравнившего русских со вшами, в прошлом году обращался как раз таки Владимир Линдерман. В возбуждении уголовного дела было отказано, потому что в происшедшем, согласно латвийским законам, как говорилось в ответе спецслужбы, не констатированы признаки преступления. А вот в призывах Линдермана на Вселатвийском родительском собрании радикализировать акции протеста в защиту образования на русском языке, сделав их более многочисленными, признаки преступления констатированы были.

Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у председателя Русской общины Латвии Владимира Соколова о причинах столь жесткого отношения к латвийским правозащитникам.

«В Латвии прежде такого не происходило, чтобы за мнения, хоть и ярко выраженные, следовало бы уголовное преследование и даже посадки в тюрьму, — сказал Владимир Соколов. — Тем более странно, что часть этих дел возбудили после родительского собрания, когда люди выходили на трибуну и выражали свое недовольство (искоренением русского образования в Латвии, — прим. ФАН). Причем, среди вызывавшихся в Полицию безопасности есть и мама троих детей. Какие это радикалы или террористы? Люди выражают свое мнение. И, когда за выражение своего мнения начинаются преследования, это достаточно странно. Это новый этап какой-то в Латвии».

— Не свидетельствует ли это о том, что власти опасаются расширения русского движения в Латвии?

«Русские, русскоязычные составляют около 30 % населения, — отмечает Владимир Соколов. — К нему можно по-разному относиться. Можно воспринимать его, как угрозу. А ведь можно сотрудничать, воспринимать, как богатейший людской ресурс, который можно использовать для благополучного совместного проживания и роста экономики. Боюсь, что стала превалировать первая точка зрения. А ведь это главный вопрос. Или ты строишь государство, растишь детей, создаешь все блага совместно, или воспринимаешь часть населения, как пятую колонну, которая несет какую-то угрозу. Но очень странно, что 30 % населения могут угрожать 70 %. Это стратегически неверно. Политические вопросы решать с помощью силовых структур тоже неверно. Потому что недовольство масс силовыми структурами не разрешить. Это показали все события, которые происходят. И такой подход я как гражданин, патриот Латвии и просто здравомыслящий человек считаю абсолютно неправильным».