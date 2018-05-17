СК РФ завел дело против украинских судей, не признавших статус Крыма

Москва, 17 мая. Против 15 судей Конституционного суда Украины (КСУ), не признавших присоединение Крыма к России, было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете РФ, они подозреваются в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, это такие фигуранты, как Виктор Шишкин, Станислав Шевчук, Наталья Шаптала, Александр Тупицкий, Петр Стецюк, Игорь Слиденко, Олег Сергейчук, Сергей Сас, Николай Мельник, Александр Литвинов, Михаил Запорожец, Михаил Гультай, Сергей Вдовиченко, Василий Брынцев, Юрий Баулин.

Петренко отметила, что дискриминационный характер носит решение судей КСУ о признании декларации о независимости Крыма не соответствующей Конституции Украины, что является нарушением основополагающего принципа международного гуманитарного права.

Согласно российскому законодательству, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении россиян, подлежат уголовной ответственности по УК России.

В марте 2014 года жители Крыма провели референдум, по результатам которого абсолютное большинство высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел госпереворот. Новая киевская власть не признала потерю Крыма, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».