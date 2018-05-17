Олег Бочкарев: Наши спортсмены должны побеждать с российским оружием!

16 мая полигон АО «ЦНИИТОЧМАШ» стал местом проведения отраслевой конференции «Проблемные вопросы и перспективы развития системы боевого и спортивного стрелкового оружия». В мероприятии приняло участие руководство коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минспорта России, представители государственных органов и силовых ведомств, предприятий и организаций стрелковой отрасли.

В программу конференции вошло обсуждение предложений по разработке и производству отечественных образцов стрелкового спортивного оружия и патронов к нему с участием России уководителей и главных конструкторов оружейных предприятий, а также ведущих спортсменов и тренеров.

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это мероприятие.

От «Ратника» до малого бизнеса

Обсуждаемая на конференции повестка была четко разделена на две секции: гражданскую и военную.

Вторая по понятным причинам для стороннего взгляда оказалась закрытой. Можно предполагать, что на ней обсуждались вопросы, связанные с созданием, испытаниями, доработкой и принятием на вооружение многофункционального гранатометного комплекса «Термит», 5,45-мм ручного штурмового пулемета «Корд» (разработанного в рамках темы ОКР «Токарь-2»), перспективного пистолета ОЦ-122, с дальнейшим совершенствованием российской боевой экипировкой военнослужащего «Ратник» (современные темпы закупок — до 50 тысяч комплектов в год) и т.д.

К этому стоит добавить, что «на полях» конференции ее участникам были продемонстрированы последние разработки в области высокотехнологичных прицелов отечественных предприятий АО «НПК «Дедал» и ООО ТПК «Аргус-НВ». Особый интерес вызвал созданный учеными Самарского политеха компьютерный симулятор «Виртуальный полигон», позволяющий использовать технологию виртуальной реальности для обучения военнослужащих основам тактико-специальной подготовки. Наличие в меню симулятора карты «Оборонительный бой, Пальмира» выглядело весьма красноречиво…

Секция, посвященная развитию отечественного спортивного стрелкового оружия, напротив, проводилась в открытом режиме. Открыл ее своим выступлением заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, обозначивший следующие ключевые задачи.

Во-первых, российские стрелки-спортсмены должны побеждать не с иностранным оружием, а с отечественным. Дословно: «Это должно стать нашим ответом на западные санкции».

Во-вторых, следует максимально сблизить разработчиков и производителей с потребителями спортивного стрелкового оружия. Это задача Экспертного совета Минспорта.

В-третьих, необходимо разрабатывать не отдельные образцы спортивного стрелкового оружия, а сразу целые комплексы.

В-четвертых, крупным предприятиям нужно содействовать молодым производствам и малому бизнесу, делясь компетенциями и вместе двигая развитие отрасли.

Дальнейшая дискуссия, так или иначе, разворачивалась вокруг именно этих четырех тезисов заместителя председателя коллегии ВПК РФ.

Засилье импорта

Еще в поручении президента России от 11.11.2015 была поставлена стратегическая задача — устранение зависимости от импортного инвентаря и создание современных конкурентоспособных моделей спортивного стрелкового оружия российского производства. О том, чем это было вызвано, сообщил заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Сергей Смирницкий.

Характеризуя сложившуюся к 2016 году ситуацию в российском стрелковом спорте, он перечислил целый ряд откровенно негативных тенденций. Например:

— оснащенность инвентарем стрелковых детско-юношеских спортивных школ и иных спортивных организаций составляла около 30 % от штатной потребности, а из нового оборудования имелось лишь импортное;

— за исключением отдельных единичных случаев, отечественное оборудование не закупалось или для него отсутствовал сервис;

— анализ рынка (несмотря на западные санкции!) показал рост до 60 % импорта и устойчивое снижение российского производства стрелкового спортивного инвентаря.

Для исправления ситуации в 2016 году было принято решение о создании Экспертного совета Минспорта РФ, в который вошли: стрелковые спортивные организации, предприятия оружейной промышленности, эксперты стрелковой отрасли, известные спортсмены и тренеры. Основными направлениями работы Экспертного совета стали создание перспективных моделей спортивного оружия и патронов, устранение проблемных моментов в оружейном законодательстве РФ и развитие в России стрелковой инфраструктуры.

В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ и председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Рогозина от 28 марта 2016 года, правительством РФ был утвержден план мероприятий по созданию современных моделей российского стрелкового спортивного инвентаря.

Сергей Смирницкий отметил, что выполнение этого плана уже привело к нескольким позитивным итогам:

«Отметим, что в целом повысился интерес к стрелковому спорту. А это — основа для наметившейся тенденции развития рынка спортивного оружия и патронов, создания новых стрелковых объектов. Как результат, мы наблюдаем рост количества малых производств и различных оружейных инициатив, занятых «тюнингом» или доводкой оружия».

«РОСТ» и не только

Согласно одному из подпунктов плана, в рамках долгосрочного курса на импортозамещение Министерством спорта России был сформирован центр координации и поддержки перспективных проектов — Опытно-внедренческое предприятие «Русские оружейные системы и технологии» (ОВП «РОСТ»). Ключевым моментом деятельности этого предприятия стала реализация проекта «Соратник».

Слово Сергею Смирницкому:

«В рамках проекта «Соратник» предприятие [ОВП «РОСТ»] в короткий срок создало прототипы перспективных пистолетов для пулевой и практической стрельбы. После завершения испытаний осенью 2018 года ОВП «РОСТ» планирует начать поставку новых пистолетов в спортивные школы и клубы. Презентация модельного ряда планируется в рамках Всероссийского форума «Россия — спортивная держава» в октябре 2018 года».

На конференции было заявлено, что при создании спортивных пистолетов, проходящих под шифром «Соратник», широко использовались методы математического и компьютерного моделирования и прототипирования лаборатории CML, что, собственно, и позволило значительно сократить срок разработки и производства опытных образцов.

Кстати, одними «Соратниками» работа ОВП «РОСТ», видимо, не ограничилась. Еще одна цитата Сергея Смирницкого:

«Выполняя поставленную в поручении правительства задачу, ОВП «РОСТ» формирует на своей основе систему проектной поддержки и финансирования перспективных оружейных стартапов… Проходя всю дорогу с нуля, мы поняли — создание новых пистолетов ничего не решит в целом, надо создавать систему поддержки развития спортивной экономики и перспективных разработок».

Закончил свое выступление заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России на оптимистичной ноте:

«В России стали появляться производства, нацеленные на создание перспективного оружия и патронов. Но предстоит еще провести большую работу по выведению уровня импортозамещения в оружейной спортивной отрасли до уровня Советского Союза. Наработанный со времен СССР багаж должен стать основой кооперации государства и бизнеса в интересах развития оружейной отрасли России. Надеемся, что ОПК в этой части поделится необходимыми компетенциями для развития перспективных производств из частной среды».

Заметное оживление среди присутствующих на конференции вызвало выступление заместителя председателя ДОСААФ России Виталия Кормильцева, объявившего, что у тиров ДОСААФ есть большая потребность в огражданенном оружии «типа того же АК».

Из обращений других спикеров, думается, многим запомнилась эмоциональная цитата нового президента Федерации практической стрельбы России Михаила Гущина: «Мы прежде всего — патриоты. Но нельзя спортсмена заставить стрелять из неудобного пистолета. Очень рассчитываем на появление перспективных российских моделей… Забота о стрелковой подготовке молодого поколения — это насущная необходимость!»

«В интересах наших спортсменов»

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с участниками конференции.

Вице-президент «Союза российских оружейников» Александр Ноздрачев:

«Сегодня прозвучали слова о том, что большая часть российских стрелков-спортсменов вынуждена ориентироваться на иностранные образцы. Вскрыты причины этого явления. Действительно, парадоксальная ситуация. Российское боевое оружие — лучшее в мире, а спортивное оружие такого же уровня отсутствует».

Эксперт рассказал, что уже сегодня даны поручения «Союзу оружейников», Минспорту, ЦНИИТОЧМАШ, Минпромторгу подготовить конкретные предложения по реализации тех потребностей, которые озвучили стрелки-спортсмены.

Собеседник ФАН отметил, что основная цель сегодняшней конференции — проложить мостик между потребителем и производителем в сфере ОПК, поскольку сегодня в стране производитель оторван от потребностей потребителя — спортсмена.

«Спортивное оружие должно делаться по заданию спортсменов и в интересах наших спортсменов, — добавил Ноздрачев. — То, которое им нужно. И обязательно лучшее в мире».

С ним согласен Игорь Немов, секретарь Экспертного совета Минспорта РФ:

«Проблема с отсутствием современного российского спортивного стрелкового оружия имеет сложно сегментированный характер. Министерство спорта в своем правовом поле в части оружия и патронов могло только формулировать проблему. Но ее решение носило межведомственный и межотраслевой характер, а потому уходило в плоскость промышленности, где, чаще всего, и затухало».

Фактически мы сейчас впервые в истории современной России занимаемся созданием системы, которая сможет не только скооперировать всех интересантов — разработчиков, производителей и стрелков-спортсменов, но и позволит стимулировать развитие отечественного малого и среднего бизнеса, связанного с проблематикой спортивной «стрелковки», уверен Немов.

«Здесь ведущая роль отдается Минэкономразвитию, а мы будем всячески помогать как коллегам, так и заинтересованному бизнесу».

Живой пример тому — деятельность не раз упоминавшегося в ходе конференции Опытно-внедренческого предприятия «Русские оружейные системы и технологии», считает чиновник. Этот проект — не просто пара новых спортивных пистолетов. Это огромная система кооперации и связей.

«Будущее ведь не просто за парой новых спортивных пистолетов или других образцов инвентаря. Оно — за системой поддержки передовых инициатив, кооперацией крупных корпораций ОПК и малого бизнеса. Минспорта заинтересовано в формировании именно таких механизмов. А талантов и идей в России хватает. Принципы развития едины для всех отраслей — от спорта до ИТ. Сегодня поддерживаем стартапы — завтра имеем самые передовые в мире образцы».