В ООН назвали причину сокращения населения мира к 2050 году

Нью-Йорк, 17 мая. Население Российской Федерации продолжит уменьшаться, а к 2050 году якобы достигнет отметки в 132,7 млн человек. Таким мнением поделились сотрудники Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Организации объединенных наций.

Специалисты организации считают, что на всей планете продолжится процесс урбанизации, что послужит причиной сокращения населения мира, а к экватору этого века доля городских жителей в мире составит 68% (сегодня — 55%), пишет «ФедералПресс».

Таким образом, данный процесс также затронет Россию. Согласно информации ДЭСВ, к 2050 году в российских городах будет проживать 110,6 млн человек (или 74,4%), сообщает Infox.ru.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», российский лидер Владимир Путин в новом майском указе поручил обеспечить увеличение численности населения России. Российский президент в ноябре минувшего года предложил действенные меры по улучшению демографической ситуации, которые активно внедряются на сегодняшний день в стране.