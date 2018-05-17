Меню
Общество
В ООН назвали причину сокращения населения мира к 2050 году
Украина
«Россия слишком сильна»: Волкер заявил, что Украина не вернет Донбасс
Следующая новость
Загрузка...

    В ООН назвали причину сокращения населения мира к 2050 году

    150

    В ООН назвали причину сокращения населения мира к 2050 году

    Нью-Йорк, 17 мая. Население Российской Федерации продолжит уменьшаться, а к 2050 году якобы достигнет отметки в 132,7 млн человек. Таким мнением поделились сотрудники Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Организации объединенных наций.

    Специалисты организации считают, что на всей планете продолжится процесс урбанизации, что послужит причиной сокращения населения мира, а к экватору этого века доля городских жителей в мире составит 68% (сегодня — 55%), пишет «ФедералПресс».

    Таким образом, данный процесс также затронет Россию. Согласно информации ДЭСВ, к 2050 году в российских городах будет проживать 110,6 млн человек (или 74,4%), сообщает Infox.ru.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», российский лидер Владимир Путин в новом майском указе поручил обеспечить увеличение численности населения России. Российский президент в ноябре минувшего года предложил действенные меры по улучшению демографической ситуации, которые активно внедряются на сегодняшний день в стране.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.