В Госдуме пообещали зеркальный ответ на американские санкции «из-за ракет»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по мерам в отношении Российской Федерации в связи с якобы нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает администрация Белого дома. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Эти меры затребованы конгрессом в военном бюджете 2018 года. Помпео обязан работать вместе с министерствами обороны, финансов, торговли, а также совместно с директором национальной разведки.

Конгресс потребовал от президента представить доклад, где должен быть план «мер» против чиновников Российской Федерации, которые могли бы быть причастны к нарушению договора, включая возможное введение санкций и запрет на контакты по бюджетным закупкам США.

Россия в стороне не останется

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в случае, если Вашингтон примет санкции, Россия ответит зеркально.

«На мой взгляд, Трамп — недоговороспособный человек. При этом, хочу отметить, что Россия в полном объеме выполняет все свои обязательства в рамках ДРСМД, в отличие от США. Соединенные Штаты ищут повод для того, чтобы оправдать нарушения ДРСМД и ужесточить санкционную политику в отношении нашей страны. Поэтому я уверен, что наша страна достаточно критически относится к позиции Дональда Трампа в этом вопросе.

И хотелось бы снова призвать Соединенные Штаты еще раз проанализировать ДРСМД и взяться за голову. Вашингтон должен выполнять договор, как это делает Россия. В случае введения со стороны Соединенных Штатов санкций с нашей стороны последуют ответные меры», — пояснил Юрий Швыткин.

Как ранее сообщала «Газета.ру», заместитель главы американского Минфина Сигал Манделкер заявила о готовности Соединенных Штатов к введению новых санкций в отношении России.