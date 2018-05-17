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Мирный житель Донбасса ранен при обстреле Горловки ВСУ
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    Мирный житель Донбасса ранен при обстреле Горловки ВСУ

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    Мирный житель Донбасса ранен при обстреле Горловки ВСУ

    Донецк, 17 мая. При обстреле украинскими силовиками населенного пункта Донецкой народной республики Горловка был ранен мирный житель, сообщил в четверг и.о. главы администрации города Иван Приходько.

    Как он написал на своей странице в Facebook, мужчина 1957 года рождения после обстрела на Байраке получил осколочное ранение поясничной области.

    Накануне в рнезультате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница ДНР.

    Напомним, Горловка находится в 40 километрах от Донецка, населенный пункт контролируется ДНР, в нем проживают около 250 тысяч жителей. Город регулярно подвергается обстрелам.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    В целях урегулирования конфликта в Донбассе были заключены минские соглашения, неоднократно устанавливались режимы перемирия. Однако из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

    Автор: Василий Котов
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