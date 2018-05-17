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Усилить борьбу с российской пропагандой: Госспецсвязь Украины займется разъяснительной работой в Донбассе
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    Усилить борьбу с российской пропагандой: Госспецсвязь Украины займется разъяснительной работой в Донбассе

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    Усилить борьбу с российской пропагандой: Госспецсвязь Украины займется разъяснительной работой в Донбассе

    Киев, 17 мая. В украинской Раде по инициативе кабинета министров внесен законопроект, который предполагает изменения в работе Государственной службы специальной связи и защиты информации страны. В том случае если документ будет принят, то киевское правительство сможет увеличивать число сотрудников Госспецсвязи без согласования с депутатами.

    Отмечается, что главная цель проекта — урегулирование вопроса общей численности Госспецсвязи с учетом мобилизационного развертывания территориальных органов администрации Госспецсвязи при создании нужной организационной структуры подразделений по требованиям военного времени, передает RT.

    По информации источника в киевском правительстве, новые работники Госспецсвязи будут бороться с «российской пропагандой» и главным образом — в Донбассе.

    Собеседник объяснил, что жители юга страны не поддерживают действующего главу Петра Порошенко.

    «В преддверии выборов президента Украины необходимо усилить борьбу с «российской пропагандой» и запустить вещание более лояльных к главе государства телеканалов», — пояснил источник.

    Как рассказал собеседник, сотрудники Госспецсвязи будут заниматься разъяснительной работой с целью внушить украинцам необходимость отказаться от просмотра российских телеканалов.

    Напомним, выборы президента Украины должны пройти в 2019 году.

    Автор: Дана Балан
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