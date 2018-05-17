Усилить борьбу с российской пропагандой: Госспецсвязь Украины займется разъяснительной работой в Донбассе

Киев, 17 мая. В украинской Раде по инициативе кабинета министров внесен законопроект, который предполагает изменения в работе Государственной службы специальной связи и защиты информации страны. В том случае если документ будет принят, то киевское правительство сможет увеличивать число сотрудников Госспецсвязи без согласования с депутатами.

Отмечается, что главная цель проекта — урегулирование вопроса общей численности Госспецсвязи с учетом мобилизационного развертывания территориальных органов администрации Госспецсвязи при создании нужной организационной структуры подразделений по требованиям военного времени, передает RT.

По информации источника в киевском правительстве, новые работники Госспецсвязи будут бороться с «российской пропагандой» и главным образом — в Донбассе.

Собеседник объяснил, что жители юга страны не поддерживают действующего главу Петра Порошенко.

«В преддверии выборов президента Украины необходимо усилить борьбу с «российской пропагандой» и запустить вещание более лояльных к главе государства телеканалов», — пояснил источник.

Как рассказал собеседник, сотрудники Госспецсвязи будут заниматься разъяснительной работой с целью внушить украинцам необходимость отказаться от просмотра российских телеканалов.

Напомним, выборы президента Украины должны пройти в 2019 году.