«Абсолютно неживучая машина»: россияне ответили экспертам, заявившим о «превосходстве» Abrams над «Арматой»

Москва, 17 мая. Журналисты американского издания The National Interest пофантазировали на тему якобы возможного «непреднамеренного» столкновения российских и американских сухопутных сил под Калининградом в 2020-х годах.

Они предположили, что к этому времени США будут использовать танки «Дженерал Дайнэмикс» M1A2 SEP v.4 Abrams, а Россия – машины, похожие на танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата». Сравнив Abrams и «Армату» специалисты заявили, что российский танк превосходит американскую машину в маневренности и надежности, однако якобы уступает ему в системе наблюдения.

«Скорее всего, характеристики у Т-14 и Abrams примерно одинаковые, и ни один из этих танков не будет обладать непревзойденными преимуществами. Однако более совершенные приборы обнаружения Abrams, а также более высокий уровень подготовки в американской армии и лучшая доктрина дадут США небольшое преимущество», — заключили они.

В Сети заявление NI вызвало широкий резонанс. Россияне напомнили журналистам, что американский Abrams уже проявил себя в бою как «неживучая машина», а также добавили, что добраться до РФ у американской машины не получится.

«Их Abrams по Европе передвигаться не может: ни один мост не выдержит, ни одна дорога», — отметили они.

«Рекламное «превосходство» Abrams в дальности тепловизора нивелируется условием театра боевых действий. Трудно найти в Европе открытые пространства более 2–2,5 километров», — прокомментировали россияне заявленное журналистами «превосходство» американской машины.

Комментаторы заметили, что защита Abrams не сможет выдержать боя.

«Abrams показал себя абсолютно неживучей машиной. От попадания ПТУРов (противотанковых управляемых ракет – прим. ФАН) горит, как факел. Никакой защиты в принципе. Весь интернет полон видео из Йемена. Ранее была аналогичная фотоподборка подбитых Abrams артиллерией в Ираке, броня не держит даже снаряды калибром менее 100 мм», — говорится в одном из комментариев

«Что-то слишком много он (автор – прим. ФАН) комплиментов накидал Abrams, уравняв его с «Арматой». Abrams и до Т-90 не дотягивает с его защитой», — поделились мнением пользователи.

Заявление авторов материала о том, что американская армия якобы отличается «более высоким уровнем подготовки и лучшей доктриной» вызвала у россиян только иронию.

«Это из чего же следует? Если посмотреть на войну в Сирии и в Ираке, то как раз с точностью до наоборот», — написали они.