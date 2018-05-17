Мир сошел с ума: в Госдуме резко осудили статью СМИ США с предложением взорвать Крымский мост

Посольство России в США резко осудило статью в газете Washington Examiner, автор которой призывает Киев нанести авиаудар по Крымскому мосту.

«Издание Washington Examiner 15 мая опубликовало провокационную статью Тома Рогана с призывами взорвать Крымский мост. Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающего линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией», — говорится в сообщении российского ведомства.

Отечественная сторона ожидает разъяснений от США по данному инциденту, поскольку публикация нарушает все существующие нормы журналистской этики.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил: у него складывается впечатление, что «мир сошел с ума».

«Буквально 20–25 лет назад это было бы недопустимо, потому что это могло бы привести к очень серьезному международному конфликту. На подобные публикации должно реагировать в первую очередь журналистское сообщество. Если журналисты начинают выступать в качестве неких пропагандистов, как это было в Третьем рейхе, то именно журналистское сообщество должно на это реагировать, а также внешнеполитические ведомства, которые имеют отношение к месту происхождения подобных изданий. Если мы не будем пресекать подобные прецеденты, это станет нормальным явлением для всех остальных», — комментирует парламентарий.

Если РФ жестко не отреагирует на произошедшее, завтра со всех сторон посыплются предложения бомбить всю Российскую Федерацию, зазвучат идеи нанести удар по Москве, начнут озвучиваться имена руководителей, которых необходимо ликвидировать.

«Это обычный элемент информационной войны, но он очень легко может перейти в реальные действия», — предупреждает народный избранник.

По словам Александра Шерина, МИД РФ должен вынести США ноту протеста в связи с публикацией.

«Я понимаю, что таких выпадов может быть много, и можно сказать, что мы не можем реагировать на этот фейк, но это уже перебор. Когда открывается сооружение в Соединенных Штатах, ни у кого не было мысли предложить нанести по нему удар», — заключил депутат ГД.

Он напомнил, что сейчас активно развивается конфликт в связи с открытием посольства США в Иерусалиме.