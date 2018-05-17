Астрономы обнаружили на самой далекой от Земли галактике следы кислорода

Токио, 17 мая. На самой далекой от Земли галактике под названием MACS1149-JD1 группа ученых обнаружила следы кислорода.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Science Daily. Открытие при помощи радиотелескопа сделала группа международных ученых, которую возглавляет японец Такуя Хасимото.

«Я был очень взволнован, когда в данных мы обнаружили присутствие кислорода на далеком расстоянии. Это открытие раздвигает границы исследованной Вселенной», — заявил ученый.

К слову, галактика MACS1149-JD1 находится на расстоянии более чем 13 миллиардов световых лет от Земли, и на данный момент считается наиболее отдаленной от нашей планеты.

Так, согласно другим исследованиям, звезды в этой галактике были сформированы спустя 250 млн лет после того, как случился Большой Взрыв.