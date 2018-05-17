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Американская армия переоденется в дорогой и бесполезный камуфляж для пилотов
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    Американская армия переоденется в дорогой и бесполезный камуфляж для пилотов

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    Американская армия переоденется в дорогой и бесполезный камуфляж для пилотов

    Вашингтон, 17 мая. Военно-воздушные силы США (ВВС) присоединятся к американской армии и будут использовать новый шаблон камуфляжа для своей традиционной формы. Об этом пишет Popular Mechanics.

    По данным ресурса, с 1 октября текущего года все пилоты начнут носить Operational Camouflage Pattern, правда, по мнению экспертов, это напрасная трата денежных средств.

    Американские летчики, которые служат в ВВС США с 2007 года, носят уникальный камуфляж Airman Battle Uniform, но было принято решение присоединиться к армии и перейти на единый стандарт камуфляжа. Ожидается, что на это уйдет более 230 миллионов долларов. Для сравнения — за эту сумму можно купить три бомбардировщика F-35 Lightning II.

    Как считают специалисты, нет никакого смысла в переходе на данный камуфляж, поскольку форму ВВС носят и пилоты, и связисты и многие другие, которые служат далеко от мест боевых столкновений, где нет необходимости в камуфляже.

    Автор: Дана Балан
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