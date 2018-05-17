Посольство РФ напомнило об уголовной ответственности за призыв Washington Examiner бомбить Крымский мост

Вашингтон, 17 мая. Посольство России в США напомнило американскому изданию Washington Examiner об уголовной ответственности за призывы к террористической деятельности после публикации, в которой журналист таблоида предложил Украине бомбить Крымский мост.

Ответ на статью журналиста Тома Рогана дипведомство опубликовало на своей странице в Facebook.

«Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей», — подчеркивается в сообщении.

Дипломаты отметили, что рассматривают публикацию как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, который продолжает курс «на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией».

«Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики», — говорится в посте.

Посольство потребовало от редакции издания объяснений по поводу публикации и напомнило об уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма.

Ранее, как писало URA.RU, на Украине заявили, что Крымский мост якобы наносит ущерб Киеву, и сообщили о намерении потребовать у России «компенсации за убытки».

Напомним, торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив состоялась 15 мая. Движение для легкового транспорта и пассажирских автобусов по переправе было запущено накануне в 5.30 утра.