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Посольство РФ напомнило об уголовной ответственности за призыв Washington Examiner бомбить Крымский мост
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    Посольство РФ напомнило об уголовной ответственности за призыв Washington Examiner бомбить Крымский мост

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    Посольство РФ напомнило об уголовной ответственности за призыв Washington Examiner бомбить Крымский мост

    Вашингтон, 17 мая. Посольство России в США напомнило американскому изданию Washington Examiner об уголовной ответственности за призывы к террористической деятельности после публикации, в которой журналист таблоида предложил Украине бомбить Крымский мост.

    Ответ на статью журналиста Тома Рогана дипведомство опубликовало на своей странице в Facebook.

    «Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей», — подчеркивается в сообщении.

    Посольство РФ напомнило об уголовной ответственности за призыв Washington Examiner бомбить Крымский мост

    Дипломаты отметили, что рассматривают публикацию как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, который продолжает курс «на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией».

    «Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики», — говорится в посте.

    Посольство потребовало от редакции издания объяснений по поводу публикации и напомнило об уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма.

    Ранее, как писало URA.RU, на Украине заявили, что Крымский мост якобы наносит ущерб Киеву, и сообщили о намерении потребовать у России «компенсации за убытки». 

    Напомним, торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив состоялась 15 мая. Движение для легкового транспорта и пассажирских автобусов по переправе было запущено накануне в 5.30 утра.

    Автор: Василий Котов
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