Эксперт назвал слабые стороны «Реала», сыграющего в «Финале четырех» Евролиги с ЦСКА

Москва, 17 мая. В «Финале четырех» Евролиги дружина Димитриса Итудиса сразится с мадридским «Реалом», а литовский «Жальгирис» попытается обыграть турецкий «Фенербахче».

Как отметил главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич, в серии у «Реала» не было бы шансов против ЦСКА, однако в одном матче может произойти все что угодно.

«Выход в «Финал четырех» — это уже большой успех московского клуба. Да, он не так ощущается из-за того, что армейцы регулярно доходят до этой стадии, но все же это очень весомое достижение», — отметил наставник национальной команды.

Базаревич выразил уверенность в том, что «Реал» будет играть без какого-либо прессинга, поскольку уже выполнил свою задачу на сезон. Эксперт также отметил, что в игре мадридцев есть минусы, пишут «Известия».

«Если говорить про слабые стороны мадридцев, то это очень предсказуемая и негибкая команда, которая сильно зависит от того, как они начинают игру. Они не умеют перестраиваться, если что-то складывается не по их сценарию. Последняя игра с «Панатинаикосом» это лишний раз доказала», — резюмировал он.

Напомним, финал Евролиги пройдет 20 мая в Белграде.