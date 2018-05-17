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Россия
Техосмотр автобусов могут передать ГИБДД
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    Техосмотр автобусов могут передать ГИБДД

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    Техосмотр автобусов могут передать ГИБДД

    Москва, 17 мая. В России технический осмотр автобусов могут вернуть под контроль Госавтоинспекции.

    Как сообщают «Известия», в самом министерстве внутренних дел полагают, что такой шаг значительно повысит безопасность дорожного движения на дорогах Российской Федерации.

    Последние пять лет за техническим состоянием автобусного транспорта наблюдают частные операторы, которые получили аккредитацию в Российским союзе автостраховщиков.

    Согласно нормативам, автобусы должны проходить технический осмотр два раза в год. Оператор заполняет диагностическую карту, в которой содержатся информация о том, соответствует ли транспортное средство требованиям безопасности.

    Как напоминает «Газета.ru», контроль за техническим осмотром всего российского автобусного парка забрали у Госавтоинспекции шесть лет назад с целью борьбы с коррупцией.

    Автор: Константин Терехов
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