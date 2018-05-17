Китай расширяет прибрежные авиабазы

Пекин, 17 мая. На авиабазе Шуймэнь, что в 250 километрах от Тайваня, зафиксировано появление новых укрытий для тактической авиации.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на публикацию в Defense News. Так, на спутниковых снимках, которые были сделаны в прошлом месяце, можно разглядеть легкие укрытия для истребительного авиаполка численность в 24 самолета.

При этом, как полагают эксперты, это далеко не последние укрытия, которые могут появиться на авиабазе – на прилегающей территории идет расчистка местности, строятся новые помещения.

Озабоченность тем, что китайская авиабаза укрепляется, есть у тайваньских военных, которые полагают, что расширение военного объекта КНР направленно не только против Тайбэя.

Проходящее в Шуймэне строительство оценивается, как опорный компонент военной инфраструктуры Китайской Народной Республики на случай конфликта в Восточно-Китайском море.