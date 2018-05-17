Меню
Весь мир
Китай расширяет прибрежные авиабазы
Общество
Российским молодым учителям и врачам предложили давать льготную ипотеку в селах
Следующая новость
Загрузка...

    Китай расширяет прибрежные авиабазы

    83

    Китай расширяет прибрежные авиабазы

    Пекин, 17 мая. На авиабазе Шуймэнь, что в 250 километрах от Тайваня, зафиксировано появление новых укрытий для тактической авиации.

    Об этом пишут «Известия», ссылаясь на публикацию в Defense News. Так, на спутниковых снимках, которые были сделаны в прошлом месяце, можно разглядеть легкие укрытия для истребительного авиаполка численность в 24 самолета.

    При этом, как полагают эксперты, это далеко не последние укрытия, которые могут появиться на авиабазе – на прилегающей территории идет расчистка местности, строятся новые помещения.

    Озабоченность тем, что китайская авиабаза укрепляется, есть у тайваньских военных, которые полагают, что расширение военного объекта КНР направленно не только против Тайбэя.

    Проходящее в Шуймэне строительство оценивается, как опорный компонент военной инфраструктуры Китайской Народной Республики на случай конфликта в Восточно-Китайском море.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.