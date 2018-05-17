Хоть от метеоритного дождя: в Крыму ответили на выставленный Киевом «счет» за строительство Крымского моста

Севастополь, 17 мая. Член крымской Общественной палаты Денис Батурин отреагировал на заявление главы министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, «оценившего убытки киевских властей из-за открытия движения по Крымскому мосту в 500 тыс. гривен в год».

Он подчеркнул, что все убытки Украина приносит себе самостоятельно, и Россия не имеет к этому никакого отношения.

«Можно приписать России ответственность за какие угодно убытки, хоть от метеоритного дождя и так далее. Но на самом деле Крымский мост не может принести Украине никаких убытков — все убытки, которые она несет, она наносит себе сама», — отметил Батурин.

Он также напомнил, что за все годы независимости Украина не смогла построить ничего подобного.

Напомним, автомобильное движение по мосту, соединившему Крым и Кубань, открылось утром 16 мая. Накануне президент России Владимир Путин лично открыл движение по Крымскому мосту и отметил отличное асфальтное покрытие сооружения.