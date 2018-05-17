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Донбасс: ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР
Общество
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    Донбасс: ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

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    Донбасс: ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

    Луганск, 17 мая. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике девять раз, сообщила в четверг пресс-служба Народной милиции ЛНР.

    Огонь велся по районам населенных пунктов Луганск, Лозовое, Калиново, Логвиново, Калиновка, Желобок и Нижнее Лозовое. При обстреле использовались артиллерия 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП и крупнокалиберные пулеметы.

    Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, никто из мирных жителей и военнослужащих не пострадал.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    В целях урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, неоднократно вводились режимы перемирия. Последнее перемирие вступило в силу 30 марта. Однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

    Автор: Василий Котов
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