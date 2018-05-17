«Политик «не про мир, а про войну»: эксперт охарактеризовал спецпредставителя США по Украине

Москва, 17 мая. Политолог Олег Бондаренко дал свою характеристику действиям специального представителя США по Украине Курта Волкера.

Размышлениями на тему эксперт поделился с изданием «ПолитНавигатор», назвав американца хлесткой фразой — «политик «не про мир, а про войну» и добавив, что с помощью Волкера достичь мира на Украине не получится.

По словам Олега Бондаренко, все что ни делает американский специальный представитель, ведет не к миру на Украине, а напротив – к новому витку гражданской войны в Донбассе.

«Волкер не видит путей разрешения конфликта Киева и народных республик, не старается их искать, постоянно призывая к тому, чтобы мировое сообщество позволило Киеву силовым способом решить проблему», — констатировал политолог.