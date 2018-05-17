17 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ

Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ Президент США Дональд Трамп получил главе Госдепартамента Майклу Помпео провести подготовку пакета дополнительных антироссийских санкций. Это связано с предполагаемыми нарушениями положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Указанная мера прописана в законе о военном бюджете США. Отмечается, что, в частности, США расценивают как нарушение создание новых стратегических ракет, о которых президент РФ Владимир Путин рассказал в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию, прошедшего в начале марта.

Финские экологи решили через суд остановить строительство «Северного-потока-2» Неправительственная организация СlientEarth пытается остановить строительство «Северного потока-2», заявляя, что оставшиеся на дне Балтики боеприпасы со времен Второй мировой войны могут детонировать. По мнению организации, решение выдать разрешение на строительство было необоснованным, поскольку чиновники недостаточно проанализировали влияние проекта на природу. Экологи утверждают, что около 55 мест с боеприпасами было обнаружено на финской территории вдоль пути строительства газопровода, а подводные взрывы от детонировавших снарядов могут причинить вред охраняемым морским млекопитающим.

НАТО проведет в Норвегии крупнейшие в истории военные учения НАТО планирует провести в Норвегии крупные учения, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Об этом заявил натовский генерал Дени Мерсье по итогам заседания военного комитета альянса на уроне начальников генштабов. По его словам, в ноябре 2018 года на территории Норвегии состоятся крупнейшие за последние 30 лет учения НАТО, в которых примут участие военные из 30 стран. В свою очередь, главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что эти учения «продемонстрируют России возможности сдерживания, которыми обладает альянс».