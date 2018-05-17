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17 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ
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    17 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ

    Финские экологи решили через суд остановить строительство «Северного-потока-2». НАТО проведет в Норвегии крупнейшие в истории военные учения. «Атлетико» всухую разгромил «Марсель» и выиграл Лигу Европы.
    8:38 17 Мая 2018
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    Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ

    17 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ

    Президент США Дональд Трамп получил главе Госдепартамента Майклу Помпео провести подготовку пакета дополнительных антироссийских санкций. Это связано с предполагаемыми нарушениями положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Указанная мера прописана в законе о военном бюджете США. Отмечается, что, в частности, США расценивают как нарушение создание новых стратегических ракет, о которых президент РФ Владимир Путин рассказал в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию, прошедшего в начале марта.

    Финские экологи решили через суд остановить строительство «Северного-потока-2»

    17 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ

    Неправительственная организация СlientEarth пытается остановить строительство «Северного потока-2», заявляя, что оставшиеся на дне Балтики боеприпасы со времен Второй мировой войны могут детонировать. По мнению организации, решение выдать разрешение на строительство было необоснованным, поскольку чиновники недостаточно проанализировали влияние проекта на природу. Экологи утверждают, что около 55 мест с боеприпасами было обнаружено на финской территории вдоль пути строительства газопровода, а подводные взрывы от детонировавших снарядов могут причинить вред охраняемым морским млекопитающим. 

    НАТО проведет в Норвегии крупнейшие в истории военные учения

    17 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ

    НАТО планирует провести в Норвегии крупные учения, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Об этом заявил натовский генерал Дени Мерсье по итогам заседания военного комитета альянса на уроне начальников генштабов. По его словам, в ноябре 2018 года на территории Норвегии состоятся крупнейшие за последние 30 лет учения НАТО, в которых примут участие военные из 30 стран. В свою очередь, главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что эти учения «продемонстрируют России возможности сдерживания, которыми обладает альянс». 

    «Атлетико» всухую разгромил «Марсель» и выиграл Лигу Европы

    17 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ

    Мадридский «Атлетико» нанес крупное поражение французскому «Марселю» и в третий раз стал победителем футбольной Лиги Европы. Главным героем встречи стал Антуан Гризманн, поразивший ворота противника дважды: на 21-й и 49-й минуте. Финальную точку в матче на 89-й минуте поставил капитан «матрасников» Габи. «Провансальцы» так и не смогли забить, хотя создали два опасных момента: в начале матча Валер Жермен вышел один на один с Яном Облаком, но пробил выше. Позднее Костас Митроглу попал в штангу. 
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