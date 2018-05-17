Коханивский на акуле подплывет и укусит опору: эксперты заявили о боязни Киева после открытия Крымского моста

Москва, 17 мая. Открытие Крымского моста дает России возможность ответа на провокации Украины на море. Таким мнением поделились эксперты во время телешоу «Время покажет».

Как подчеркнул украинский эксперт Андрей Мишин, киевские власти «очень боятся» последствий открытия Крымского моста и возможных действий радикалов, настроенных против Москвы.

«Малейший инцидент — и Николай Коханивский (экс-комбат запрещенной в России террористической организации ОУН — Прим.ред.) на боевой акуле подплывет и укусит опору — и вы просто перекрываете пропуск, вдруг у нас на баржах сидят пехотные дивизии. И у нас останавливается металлургия и агропромышленные холдинги... », — отметил специалист.

Военный эксперт Иван Коновалов выразил уверенность в том, что со стороны РФ последует «ответ» за все провокации со стороны Киева.

«Мост сделан — теперь будут отвечать. Это будет сделано, я в этом уверен», — считает политолог.

Экономист Михаил Делягин солидарен с Коновалова по поводу ответа со стороны России. Он напомнил про инцидент в Азовском море, когда украинские пограничники незаконно захватили рыболовецкое судно с российским флагом, а также сравнил сотрудников пограничной службы с «сомалийскими пиратами».

«Вышел из порта — предупредительный выстрел. Не согласился — пожалуйста, на дно», — выступил с таким заявлением эксперт.

Напомним, Крымский мост был открыт для автомобильного движения в прошедшую среду, 16 мая.