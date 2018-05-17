УАЗ оборудует внедорожник Patriot «автоматом» в 2019 году

Ульяновск, 17 мая. Представители ульяновского автомобильного предприятия рассказали о новом поколении флагманского внедорожника УАЗ Patriot.

Как стало известно, в будущем году УАЗ оборудует кроссовер Patriot автоматической коробкой передач (АКП). Также сообщается, что под капотом транспортного средства установят 2,7-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Однако коробка передач останется прежней, впрочем, работа по ее усовершенствованию в настоящее время активно ведется.

По словам представителей УАЗ, на стойках появятся ручки, за которые можно будет держаться во время движения автомобиля, пишет «Ньюинформ».

Как сообщала «Газета.Ru», ранее УАЗ презентовал две специальные версии Patriot, одна из которых была посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года в России.