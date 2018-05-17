Меню
Экономика
УАЗ оборудует внедорожник Patriot «автоматом» в 2019 году
Новороссия
Донбасс: ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР
Следующая новость
Загрузка...

    УАЗ оборудует внедорожник Patriot «автоматом» в 2019 году

    37

    УАЗ оборудует внедорожник Patriot «автоматом» в 2019 году

    Ульяновск, 17 мая. Представители ульяновского автомобильного предприятия рассказали о новом поколении флагманского внедорожника УАЗ Patriot.

    Как стало известно, в будущем году УАЗ оборудует кроссовер Patriot автоматической коробкой передач (АКП). Также сообщается, что под капотом транспортного средства установят 2,7-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Однако коробка передач останется прежней, впрочем, работа по ее усовершенствованию в настоящее время активно ведется.

    По словам представителей УАЗ, на стойках появятся ручки, за которые можно будет держаться во время движения автомобиля, пишет «Ньюинформ».

    Как сообщала «Газета.Ru», ранее УАЗ презентовал две специальные версии Patriot, одна из которых была посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.