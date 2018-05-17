Россиян обяжут регистрироваться при поездках в принимающие матчи ЧМ-2018 города

Москва, 17 мая. Граждан России обяжут регистрироваться при поездках в города, которые принимают матчи первенства мира по футболу. Данный указ главы российского государства вступил в силу 12 мая текущего года.

Если у гражданина нет постоянной регистрация, то в течение 72 часов со дня прибытия он должен самостоятельно обратиться в МВД или МФЦ.

По словам экспертов, усиление мер безопасности во время международного старта необходимо. Отмечается, что ужесточение правил будет действовать в период с 25 мая по 25 июля, пишут «Известия».

Кроме того, отправить заказное письмо или заполнить бланк в электронной форме нельзя, необходимо личное присутствие гражданина, говорится в указе.

При оформлении временной регистрации у гражданина должны быть заявление, удостоверяющий личность документ (паспорт — Прим.ред.), и документ, подтверждающий временное проживание. Государственная пошлина за оформление регистрации не предусмотрена.

Иностранцам также необходимо зарегистрироваться в течение трех дней.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.