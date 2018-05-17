Китай провел успешное испытание первой коммерческой ракеты в стране

Пекин, 17 мая. Успешное испытание первой китайской коммерческой ракеты OS-X Chongqing Liangjiang Star прошло в четверг на северо-западе КНР.

По сообщению пресс-службы компании OneSpace Technology, пуск состоялся в четверг в 7.33 по местному времени (2.33 по московскому времени) на тестовой площадке. Длительность полета по баллистической траектории составила 306 секунд.

Отмечается, что ракета длиной 9 метров, в состоянии доставить полезный груз на орбиту на высоту 800 километров над Землей. В разработке ракеты был использован советский силовой агрегат РД-120.

Добавим, что компания OneSpace Technology готова ежегодно собирать и тестировать 30 ракет.