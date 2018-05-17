Подписано временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Астана, 17 мая. В столице Казахстана состоялась торжественная церемония подписания временного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Как сообщает РИА Новости, подписание временного документа произошло на полях Астанинского экономического форума.

Уточняется, что подписанный документ – есть не что иное, как первый этап по формированию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Как сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, разработчики документа предусмотрели в соглашении «эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж».

К слову, ожидается, что реализация пунктов подписанного на три года соглашения приведет к значительному росту объемов взаимной торговли. По итогам прошлого года этот показатель составил 2,7 миллиардов долларов.

Добавим, что через три года между ЕАЭС и Ираном будет подписан полноформатный документ.

