Спецпрокурор США признал, что ему не в чем обвинить Трампа

Вашингтон, 17 мая. Специальный прокурор Роберт Мюллер признал, что не может предъявить обвинения президенту США Дональду Трампу.

«Все, что у них есть — это письменный доклад. Они не могут выдвинуть обвинение. По крайней мере они признались нам в этом после некоторых споров», — сказал адвокат Трампа Рудольфо Джулиани.

Отметим, что по мнению некоторых экспертов, спецпрокурор не может выдвинуть обвинение против Трампа из-за правил министерства юстиции США, запрещающих обвинять действующего президента.

Ранее Газета.ру сообщала, что спецпрокурор США Роберт Мюллер начал изучать пожертвования на инаугурацию главы государства, прошедшую в январе 2017 года, на предмет возможных связей с иностранцами. Отмечалось, что Мюллера особо интересует, могли ли пожертвования быть как-либо связаны с Россией, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.