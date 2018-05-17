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Спецпрокурор США признал, что ему не в чем обвинить Трампа
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    Спецпрокурор США признал, что ему не в чем обвинить Трампа

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    Спецпрокурор США признал, что ему не в чем обвинить Трампа

    Вашингтон, 17 мая. Специальный прокурор Роберт Мюллер признал, что не может предъявить обвинения президенту США Дональду Трампу.

    «Все, что у них есть — это письменный доклад. Они не могут выдвинуть обвинение. По крайней мере они признались нам в этом после некоторых споров», — сказал адвокат Трампа Рудольфо Джулиани.

    Отметим, что по мнению некоторых экспертов, спецпрокурор не может выдвинуть обвинение против Трампа из-за правил министерства юстиции США, запрещающих обвинять действующего президента.

    Ранее Газета.ру сообщала, что спецпрокурор США Роберт Мюллер начал изучать пожертвования на инаугурацию главы государства, прошедшую в январе 2017 года, на предмет возможных связей с иностранцами. Отмечалось, что Мюллера особо интересует, могли ли пожертвования быть как-либо связаны с Россией, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

    Автор: Ирина Новикова
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