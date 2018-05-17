Журналистка Шарий рассказала, как СМИ Украины отреагировали на открытие движения по Крымскому мосту

Киев, 17 мая. Проживающая в Европе журналистка Ольга Шарий в своем видеоблоге напомнила, как украинские СМИ отреагировали на открытие движения по Крымскому мосту.

Прежде всего, журналистка попыталась понять, что же, в конце концов, привело к тому, что мост, возможность строительства которого опровергали многие издания незалежной, таки был построен, а накануне по нему открылось автомобильное движение.

«Я, конечно же, пытаюсь, анализировать, что стало причиной тому, что на это повлияло. Мое личное мнение — огромная куча ошибок, которые украинская власть допускала на протяжении, практически, 25 лет», — заявила Шарий.

При этом о подобном – об ошибках украинской власти, понятное дело не пишет ни одно украинское средство массовой информации, предпочитая смеяться над проектом и не верить в возможность его реализации.

Также Ольга Шарий напомнила зрителям своего видеоблога о том, что украинская столица периодически застывает в пробках из-за того, что Киеву необходим еще один мост с одного берега Днепра, на другой.

«Этот мост строится уже — лет десять и …продолжает сейчас стоять. Когда ты рядом с ним проезжаешь, то он уже ржавый. Поэтому обхахатывание украинских журналистов строительством Крымского моста выглядит странным», — продолжает журналистка.

Сейчас же, после открытия движения по Крымскому мосту, украинские СМИ перечисляют версии, почему он должен упасть: «из-за сдвига тектонических плит, землетрясения, льда, падения метеорита».