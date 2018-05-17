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Журналистка Шарий рассказала, как СМИ Украины отреагировали на открытие движения по Крымскому мосту
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    Журналистка Шарий рассказала, как СМИ Украины отреагировали на открытие движения по Крымскому мосту

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    Журналистка Шарий рассказала, как СМИ Украины отреагировали на открытие движения по Крымскому мосту

    Киев, 17 мая. Проживающая в Европе журналистка Ольга Шарий в своем видеоблоге напомнила, как украинские СМИ отреагировали на открытие движения по Крымскому мосту.

    Прежде всего, журналистка попыталась понять, что же, в конце концов, привело к тому, что мост, возможность строительства которого опровергали многие издания незалежной, таки был построен, а накануне по нему открылось автомобильное движение.

    «Я, конечно же, пытаюсь, анализировать, что стало причиной тому, что на это повлияло. Мое личное мнение — огромная куча ошибок, которые украинская власть допускала на протяжении, практически, 25 лет», — заявила Шарий.

    При этом о подобном – об ошибках украинской власти, понятное дело не пишет ни одно украинское средство массовой информации, предпочитая смеяться над проектом и не верить в возможность его реализации.

    Также Ольга Шарий напомнила зрителям своего видеоблога о том, что украинская столица периодически застывает в пробках из-за того, что Киеву необходим еще один мост с одного берега Днепра, на другой. 

    «Этот мост строится уже — лет десять и …продолжает сейчас стоять. Когда ты рядом с ним проезжаешь, то он уже ржавый. Поэтому обхахатывание украинских журналистов строительством Крымского моста выглядит странным», — продолжает журналистка.

    Сейчас же, после открытия движения по Крымскому мосту, украинские СМИ перечисляют версии, почему он должен упасть: «из-за сдвига тектонических плит, землетрясения, льда, падения метеорита».

    Автор: Константин Терехов
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