Скабеева ответила Цимбалюку, поздравившему РФ с «пристройкой Крымского моста к Украине»

Москва, 17 мая. Российская телеведущая Ольга Скабеева дала ироничный ответ украинскому журналисту Роману Цимбалюку, поздравившему Россию с «пристройкой Крымского моста к Украине».

В ходе выступления в программе «60 минут» Цимбалюк заявил, что Украина продолжает считать полуостров своим и находящимся под «временной оккупацией».

«Роман, не злитесь, пожалуйста. Мы уже слышали эту версию от Петра Алексеевича Порошенко», — ответила ему Скабеева

Также Цимбалюк заявил, что открытие переправы через Керченский пролив «не должно радовать» Россию, при этом, признав, что мост является «достаточно красивым с инженерной точки зрения сооружением».

Ранее Газета.ру сообщала, что Крымский мост, движение по которому было запущено 16 мая, является самым протяженным мостом в России, его длина составляет 19 километров.