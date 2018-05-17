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Скабеева ответила Цимбалюку, поздравившему РФ с «пристройкой Крымского моста к Украине»
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    Скабеева ответила Цимбалюку, поздравившему РФ с «пристройкой Крымского моста к Украине»

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    Скабеева ответила Цимбалюку, поздравившему РФ с «пристройкой Крымского моста к Украине»

    Москва, 17 мая. Российская телеведущая Ольга Скабеева дала ироничный ответ украинскому журналисту Роману Цимбалюку, поздравившему Россию с «пристройкой Крымского моста к Украине».

    В ходе выступления в программе «60 минут» Цимбалюк заявил, что Украина продолжает считать полуостров своим и находящимся под «временной оккупацией».

    «Роман, не злитесь, пожалуйста. Мы уже слышали эту версию от Петра Алексеевича Порошенко», — ответила ему Скабеева

    Также Цимбалюк заявил, что открытие переправы через Керченский пролив «не должно радовать» Россию, при этом, признав, что мост является «достаточно красивым с инженерной точки зрения сооружением».

    Ранее Газета.ру сообщала, что Крымский мост, движение по которому было запущено 16 мая, является самым протяженным мостом в России, его длина составляет 19 километров.

    Автор: Ирина Новикова
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