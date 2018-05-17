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Технологии
К идее запусков спутников с помощью ракет «Тополь» вернулись в России
Технологии
К идее запусков спутников с помощью ракет «Тополь» вернулись в России
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    К идее запусков спутников с помощью ракет «Тополь» вернулись в России

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    К идее запусков спутников с помощью ракет «Тополь» вернулись в России

    Москва, 17 мая. К идее запусков спутников с помощью ракет «Тополь» вернулись в ракетно-космической отрасли России.

    Такую информацию сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, напомнив, что впервые идея создания ракет на базе «Тополей» озвучивалась командующим РВСН еще два года назад.

    Сейчас же в отечественной ракетно-космической отрасли снова решили взвесить все «за» и «против». Как вариант – создание на базе межконтинентальных баллистических ракет легких ракет-носителей.

    Как сообщает «Газета.ru», по мнению экспертов, переоборудование ракет «Тополь», которые сейчас заменяются более современными «Ярсами», не потребует вливания больших денежных средств.

    Автор: Константин Терехов
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