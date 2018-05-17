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Депутаты Верховной рады призвали украинцев ехать на ЧМ-2018 в Россию
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    Депутаты Верховной рады призвали украинцев ехать на ЧМ-2018 в Россию

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    Депутаты Верховной рады призвали украинцев ехать на ЧМ-2018 в Россию

    Киев, 17 мая. Депутаты Верховной рады призвали граждан Украины ехать на чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

    При этом, как сообщают «Известия», заявления главы МИД незалежной Павла Климкина о якобы возможных провокациях и о том, что украинцы будут в РФ в опасности, не имеют под собой никакой почвы.

    Кроме прочего, как говорят нардепы, с кем удалось пообщаться «Изданию», жителям Украины не грозят никакие санкции, а подобные призывы Киева — нарушение конституционных прав граждан.

    «Спорт и искусство нельзя смешивать с политикой. Поэтому без разницы, если турнир организует Россия, США или Германии. Люди должны ехать и смотреть», — сказал депутат от «Оппозиционного блока».

    «У меня есть знакомые, которые однозначно приедут. Кто хочет, должен ехать. Это конституционные право каждого украинца, и никто не вправе его нарушать», — заявила депутат Татьяна Бахтеева.

    Как напоминает «Газета.ru», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 российских городах на 12 футбольных аренах.

    Автор: Константин Терехов
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