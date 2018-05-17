Депутат Европарламента предупредил о последствиях неосторожности в отношениях с РФ

Брюссель, 17 мая. Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что неосторожность в торговых отношениях с Россией может привести к полной потере ее рынка.

По мнению парламентария, от подрыва двусторонних отношений между Россией и Европой выигрывают только Соединенные Штаты. Он выразил уверенность в том, что американские власти хотят полностью подчинить Европейский союз своей воле, что выражается в запретах на торговлю с Россией и Ираном.

Также Мамыкин добавил, что торговля между РФ И ЕС является все еще выгодной, однако ее развитие прекращено из-за страха взаимозависимости.

«Разумеется, мы не хотим такую стену. Тогда, раз этот страх контрпродуктивный, почему бы нам просто не избавиться от него?» — отметил политик.

Мамыкин резюмировал, что европейским странам стоит поостеречься, ведь рынки проще потерять, чем найти.