Меню
Весь мир
Депутат Европарламента предупредил о последствиях неосторожности в отношениях с РФ
Технологии
К идее запусков спутников с помощью ракет «Тополь» вернулись в России
Следующая новость
Загрузка...

    Депутат Европарламента предупредил о последствиях неосторожности в отношениях с РФ

    56

    Депутат Европарламента предупредил о последствиях неосторожности в отношениях с РФ

    Брюссель, 17 мая. Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что неосторожность в торговых отношениях с Россией может привести к полной потере ее рынка.

    По мнению парламентария, от подрыва двусторонних отношений между Россией и Европой выигрывают только Соединенные Штаты. Он выразил уверенность в том, что американские власти хотят полностью подчинить Европейский союз своей воле, что выражается в запретах на торговлю с Россией и Ираном.

    Также Мамыкин добавил, что торговля между РФ И ЕС является все еще выгодной, однако ее развитие прекращено из-за страха взаимозависимости.

    «Разумеется, мы не хотим такую стену. Тогда, раз этот страх контрпродуктивный, почему бы нам просто не избавиться от него?» — отметил политик.

    Мамыкин резюмировал, что европейским странам стоит поостеречься, ведь рынки проще потерять, чем найти.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.