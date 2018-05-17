Эксперты назвали 10 самых продаваемых универсалов в России‍

Москва, 17 мая. Исследование, проведенное аналитическим агентством «АвтоСТАТ», показало, что самым продаваемым автомобилем в кузове универсал в России за первый квартал текущего года стала LADA Largus.

Сообщается, что за указанный период было реализовано 9249 автомобилей этой марки.

Второе и третье места занимают LADA Vesta SW и SW Cross, а также Lada Kalina. Показатель продаж данных автомобилей составляет 8401 и 3559 соответственно.

На четвертом месте оказалась KIA Cee’d SW — 2746 проданных машин. Замыкает первую пятерку Ford Focus. Данный автомобиль был продан 1151 раз.

Следом в десятку самых продаваемых универсалов вошли Renault Dokker, Subaru Outback, Skoda Octavia Combi, Citroen Berlingo Multispace и Volkswagen Passat.

Всего за первый квартал 2018 года российские дилерские центры реализовали 26,5 тысяч новых универсалов.