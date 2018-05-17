Опубликован топ лучших драматических фильмов про зомби
Москва, 17 мая. Киноэксперты издания Vulture представили на суд общественности топ самых лучших, на их взгляд, драматических фильмов про зомби.
Как сообщает URA.RU, перечень, правда, охватывает совсем небольшой период – с 2012 по 2018 год, так что не надо будет удивляться, если в списке не найдете лучший, на ваш взгляд, зомби-муви, произведенный в 2000-х, 90-х или 80-х годах.
Итак, в список самых достойных мелодрам на тему зомби, выпущенных на большой экран за последние шесть лет, попали такие ленты, как «Тепло наших тел» и «От этого песок становится красным».
Также в «десятку» вошли картины «Новая эра Z», «Тут одна», «Вопль», «Голодные Z», «Оно приходит ночью», «Третья волна зомби» и даже фильм «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.