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Сирия: кондитерская компания планирует расширить продажи в России
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    Сирия: кондитерская компания планирует расширить продажи в России

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    Сирия: кондитерская компания планирует расширить продажи в России

    Дамаск (Сирия), 17 мая. О расширение продаж продукции в России заявил гендиректор сирийской кондитерской компания «Макки».

    Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам заявил руководитель компании Хусам Макки, напомнив, что уже сейчас фабрика поставляет свою продукция в Москву, Петербург и города Сибири.

    «С сентября прошлого года мы поставляем печенье с шоколадом, финиками и фисташками в торговые сети «Билла» и «Магнит», — напомнил бизнесмен репортерам о нынешних поставках.

    Что касается планов, то, по словам генерального директора предприятия, в этом году «Макки» готов нарастить поставки, заключив соглашение с сетью «Ашан». Правда, сославшись на коммерческую тайну, о планируемых объемах Хусам Макки не рассказал.

    Добавим, что кондитерская фабрика, которая базируется в восточной части Дамаска, заработала на полную мощность после того, как от террористов была освобождена Восточная Гута.
     

    Автор: Константин Терехов
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