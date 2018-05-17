Сирия: кондитерская компания планирует расширить продажи в России

Дамаск (Сирия), 17 мая. О расширение продаж продукции в России заявил гендиректор сирийской кондитерской компания «Макки».

Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам заявил руководитель компании Хусам Макки, напомнив, что уже сейчас фабрика поставляет свою продукция в Москву, Петербург и города Сибири.

«С сентября прошлого года мы поставляем печенье с шоколадом, финиками и фисташками в торговые сети «Билла» и «Магнит», — напомнил бизнесмен репортерам о нынешних поставках.

Что касается планов, то, по словам генерального директора предприятия, в этом году «Макки» готов нарастить поставки, заключив соглашение с сетью «Ашан». Правда, сославшись на коммерческую тайну, о планируемых объемах Хусам Макки не рассказал.

Добавим, что кондитерская фабрика, которая базируется в восточной части Дамаска, заработала на полную мощность после того, как от террористов была освобождена Восточная Гута.

