На Украине остановил работу крупнейший металлургический комбинат

Кривой Рог, 17 мая. Сотрудники крупнейшего на Украине горно-металлургического комбината объявили забастовку из-за неисправной техники.

Сообщается, что горняки завода «АрселорМиттал», находящегося в Кривом Роге, начали действовать по инструкциям, что привело к остановке работы предприятия.

Отмечается, что инициатива принадлежит работникам железнодорожного цеха, а так как железнодорожный транспорт обслуживает все производство, то предприятие фактически прекратило работу.

«В результате уже остановились и мартеновский, и конвертерный цеха», — заявил представитель НПГУ, добавив, что последствия забастовки могут быть катастрофическими.

Напомним, что 14 марта текущего года, работники предприятия уже устраивали протестную акцию с требованиями повышения зарплаты и предоставления нормальных условий труда.