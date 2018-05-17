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На Украине остановил работу крупнейший металлургический комбинат
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    На Украине остановил работу крупнейший металлургический комбинат

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    На Украине остановил работу крупнейший металлургический комбинат

    Кривой Рог, 17 мая. Сотрудники крупнейшего на Украине горно-металлургического комбината объявили забастовку из-за неисправной техники.

    Сообщается, что горняки завода «АрселорМиттал», находящегося в Кривом Роге, начали действовать по инструкциям, что привело к остановке работы предприятия.

    Отмечается, что инициатива принадлежит работникам железнодорожного цеха, а так как железнодорожный транспорт обслуживает все производство, то предприятие фактически прекратило работу.

    «В результате уже остановились и мартеновский, и конвертерный цеха», — заявил представитель НПГУ, добавив, что последствия забастовки могут быть катастрофическими.

    Напомним, что 14 марта текущего года, работники предприятия уже устраивали протестную акцию с требованиями повышения зарплаты и предоставления нормальных условий труда.

    Автор: Ирина Новикова
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