Открытие Крымского моста возмутило МИД Канады

Оттава, 17 мая. Открытие движения по Крымскому мосту в России не осталось не замеченным и в столице Канады.

Как сообщает «Газета.ru», с заявлением на тему выступило внешнеполитическое ведомство страны кленового моста, дипломаты которого, ожидаемо, возмутились этим событием.

«Канада осуждает строительство и частичное открытие […] моста через Керченский пролив. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушение основополагающего принципа норм международного порядка», — говорится в заявление.

Традиционно глава канадского министерства иностранных дел вспомнила про якобы «аннексию» Крыма Россией, а открытие моста, по ее мнению, есть не что иное, как «упрочнение незаконного владения Россией полуостровом».

Как напоминает «Ридус», автомобильное движение по 19-километровому самому большому в Европе мосту было открыто сутки назад. Символическое открытие мостового объекта, который связал Крым и Краснодарский край, во вторник произвел Владимир Путин.

