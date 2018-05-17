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Открытие Крымского моста возмутило МИД Канады
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    Открытие Крымского моста возмутило МИД Канады

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    Открытие Крымского моста возмутило МИД Канады

    Оттава, 17 мая. Открытие движения по Крымскому мосту в России не осталось не замеченным и в столице Канады. 

    Как сообщает «Газета.ru», с заявлением на тему выступило внешнеполитическое ведомство страны кленового моста, дипломаты которого, ожидаемо, возмутились этим событием.

    «Канада осуждает строительство и частичное открытие […] моста через Керченский пролив. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушение основополагающего принципа норм международного порядка», — говорится в заявление.

    Традиционно глава канадского министерства иностранных дел вспомнила про якобы «аннексию» Крыма Россией, а открытие моста, по ее мнению, есть не что иное, как «упрочнение незаконного владения Россией полуостровом».

    Как напоминает «Ридус», автомобильное движение по 19-километровому самому большому в Европе мосту было открыто сутки назад. Символическое открытие мостового объекта, который связал Крым и Краснодарский край, во вторник произвел Владимир Путин.
     

    Автор: Константин Терехов
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