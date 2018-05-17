Израильские самолеты нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 17 мая. Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по целям, связанных с движением ХАМАС, в северной части сектора Газа.

«Четыре цели представляли собой здания и объекты «террористической» военной инфраструктуры, еще три – объекты по производству оружия», — поясняется в заявлении Армии обороны Израиля.

Израильские военные также подчеркнули, что нанесенные авиаудары стали ответом на огонь из крупнокалиберных пулеметов, открытый ранее по городу Сдерот, а также на несколько нападений со стрельбой.

Ранее Газета.ру сообщала, что Армия обороны Израиля заявила, что военнослужащие атаковали два поста палестинских боевиков в секторе Газа. Напомним, что массовые вооруженные столкновения между палестинцами и израильскими военными в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме.